Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa hat mit fiesem Hate zu kämpfen! In der 14. Staffel des Erfolgsformats gehört die 22-Jährige aktuell zu den Halbfinalistinnen. Dank ihrer Teilnahme an der Laufsteg-Show ist die Rothaarige inzwischen ein echter Social-Media-Star und entertaint mit ihren Postings knapp 170.000 Menschen. Doch nicht alle ihrer Follower sind auch Bewunderer, sondern beschimpfen das junge Model teilweise fies. Im Netz gab Vanessa nun einen Einblick in die üblen Nachrichten – denn ein User forderte sie auf, sich das Leben nehmen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Bald-Braut am Freitag Screenshots schockierender Nachrichten: Auf ein Video hatte ein Insta-Nutzer zunächst mit "Du bist so hässlich!" geantwortet, nach einem weiteren Clip schrieb er ihr: "Ey ohne Spaß, häng dich bitte einfach auf!" Für Vanessa ein harter Schlag, den sie aber aus einem besonderen Grund mit ihrer Community teilte: "Ich bekomme tagtäglich solche Nachrichten. Ich will euch nur sagen, dass nicht jeder so leichtfertig damit umgehen kann. Jemandem zu schreiben, er soll sich erhängen, ist keine Meinung, sondern gefährlich!", warnte sie den Störenfried.

Mit der Veröffentlichung der Aufnahme wolle sie zudem darauf aufmerksam machen, dass nicht nur sie solche bösartigen Anfeindungen bekomme: "Ich kenne viele Leute, Musiker, YouTuber oder andere, die täglich solche Nachrichten bekommen!", berichtete sie. Sie sei stolz auf jeden ihrer Leidensgenossen, der die Kritik nicht an sich ran lassen würden.

