Die Startformation bei Let's Dance hat sich fast halbiert: Von anfangs 14 Promis dürfen noch acht verbliebene Tanzschüler auf die Trophäe hoffen. In der vergangenen Ausgabe erhielt die GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank (50) zu wenige Zuschauer-Anrufe und musste sich zusammen mit dem Profi Robert Beitsch (27) schweren Herzens verabschieden. Auch in der kommenden siebenten Folge wird wieder ein Paar das Parkett räumen müssen: Wer übersteht die Ausgabe, in der Einzel- und Teamtänze auf dem Programm stehen werden?

Klar scheint schon mal: Ella Endlich (34) konnte mit Valentin Lusin (32) ihre perfekte Leistung in der vergangenen Woche bestätigen. Für ihren Tango erhielt das Duo zum zweiten Mal die Höchstpunktzahl von der Jury. So gut lief es allerdings nicht für alle Stars: Evelyn Burdecki (30) verletzte sich bei ihrer Performance am Kopf und der Schauspieler Benjamin Piwko (39) hatte erstmals Probleme beim Jive und konnte nur 12 Punkte abstauben. Zumindest die beiden wollen sich sicher wieder steigern.

Sendungs-Witzbold Oliver Pocher (41) dürfte ebenfalls nach Show sechs nicht zufrieden sein: Er und die Tänzerin Christina Luft (29) lieferten gewohnt humorvoll einen Cha-Cha-Cha zu einem Take That Evergreen ab, mussten jedoch am Ende der Folge zittern. Ähnlich erging es Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32). Für die zwei wurde ebenfalls der Jive beinahe zum Verhängnis, die Fans retteten sie jedoch vor dem Aus. Behalten sie die Gunst des Publikums oder wird das Pärchen von den anderen Stars überholt? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch im April 2019 bei "Let's Dance"

P.Hoffmann / WENN.com Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

