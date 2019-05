Damit hätten sowohl die Zuschauer als auch die Jury von Let's Dance am vergangenen Freitagabend wohl kaum gerechnet: Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27) ergatterten zwar 23 Punkte von Joachim Llambi (54) und Co. und lagen damit im Juroren-Ranking auf dem vierten Platz, am Ende waren es trotzdem sie, die das Tanzparkett räumen mussten. Die GZSZ-Lady und der Profitänzer erhielten zu wenig Publikums-Anrufe und flogen aus der Show. Gegenüber Promiflash ließ die Schauspielerin ihrer Enttäuschung darüber jetzt freien Lauf!

Kurz nach der sechsten Show der Tanz-Sendung traf Promiflash Ulrike zum Interview. Der Schmerz über den plötzlichen Exit saß noch tief: "Ja, ich bin sehr traurig und auch ein bisschen wütend, dass es nicht gereicht hat, aber vor allem finde ich es superschade, dass ich nicht weitertanzen kann, weil ich hätte so Lust gehabt", gab die Katrin Flemming-Darstellerin offen zu.

Vor allem eine Folge ihres Show-Aus' bedauerte Ulrike sehr: "Das hat mir alles so Spaß gemacht hier und es tut mir wahnsinnig leid für Robert, weil er hat einen super Job gemacht." Was haltet ihr davon, dass die beiden so plötzlich rausgeflogen sind? Stimmt ab!

Getty Images Robert Beitsch und Ulrike Frank in der 5. "Let's Dance"-Show

Getty Images Robert Beitsch und Ulrike Frank im März 2019 bei "Let's Dance"

TVNOW / Gregorowius Ulrike Frank und Robert Beitsch

