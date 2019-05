Ihre Girls dürfen an Betty Taube-Günters (24) großem Tag nicht fehlen! Zwar gab die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrem Liebsten Koray Günter (24) bereits im Jahr 2016 das standesamtliche Jawort – doch in einer freien Trauung im kommenden Sommer möchten der Fußballspieler und das Model ihre Liebe noch einmal im größeren Stil feiern. Auf der Gästeliste für Bettys Hochzeit stehen natürlich auch ein paar bekannte Gesichter aus ihrer GNTM-Zeit!

Das verriet die 24-Jährige jetzt Gala. "Eigentlich wollte ich fast alle meine Mädels einladen. Aber da wir überall verteilt sind, denke ich nicht, dass jede kommen wird", erklärte der Lockenkopf. Dennoch gebe es zwei Beautys, mit denen Betty noch engeren Kontakt hat und sich auch häufig trifft: "Anna und Jana aus meiner Staffel zählen mittlerweile zu meinen besten Freunden. Sie haben bei meiner Hochzeit im Sommer auch definitiv Anwesenheitspflicht", stellte die hübsche Brünette klar.

Im Promiflash-Interview im vergangenen November verriet Betty bereits ein paar erste Details zur Trauung: "Das wird einfach ganz romantisch für uns beide, so wie man es aus den Filmen kennt und ja, ich glaube, das wird schon so eine Prinzessinnenhochzeit", schwärmte die Autorin.

Instagram / aniybond Ex-GNTM-Kandidatinnen Anna Wilken, Jana Heinisch und Betty Taube-Günter

Matthias Nareyek/Getty Images for Rebekka Ruetz Betty Taube-Günter und Anna Wilken, 2018

Ralf Succo/WENN.com Betty Taube und Koray Günter

