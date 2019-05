Oliver Pocher (41) wird Papa! In der siebten Runde von Let's Dance begeisterte der Comedian am vergangenen Freitag wieder einmal auf dem Tanzparkett – und schaffte es locker in die nächste Woche. Doch auch privat läuft es momentan rund für den TV-Star: Wie seine Lebensgefährtin Amira M. Aly am Samstag in den sozialen Medien verkündete, werden die Turteltauben Eltern! Da lassen es sich natürlich auch Olis Tanz-Kollegen nicht nehmen, dem werdenden Vater zu gratulieren.

Seine Tanzpartnerin Christina Luft (29) findet in ihrer Instagram-Story besonders liebe Worte: "Ihr werdet die coolsten Eltern überhaupt. Herzlichen Glückwunsch." Von den fürsorglichen Qualitäten des Komikers und seiner Partnerin ist die Profi-Tänzerin sogar so überzeugt, dass sie selbst gerne das Kind der beiden wäre, scherzt sie weiter. Auch Olis Konkurrentin Nazan Eckes (43) teilte ein gemeinsames Bild von sich und Oli in ihrer Story, um dem Pärchen zu gratulieren.

Nazans Glückwünsche repostete Oli auch auf seinem Account. Mit diesem Nachwuchs erwartet der Komiker bereits seinen vierten Sprössling. Mit seiner ehemaligen Partnerin Sandy Meyer-Wölden (36) hat er eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne.

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Nazan Eckes im März 2019

Getty Images Comedian Oliver Pocher

