Herzogin Meghan (37) hat als Schwangere nicht ans Sparen gedacht! Die vergangenen Monate wurde die Frau von Prinz Harry (34) von der Öffentlichkeit besonders unter die Lupe genommen: Die ehemalige Schauspielerin war mit ihrem ersten Kind schwanger. Um sich während ihrer Schwangerschaft rundum wohl zu fühlen, investierte der Neu-Royal knapp 500.000 Pfund in Umstandskleider! Doch auch andere Baby-Vorbereitungen sprengten nochmal ordentlich die Palast-Kasse!

Denn neben den teuren Fashion-Teilen ließ Meghan auch sonst einiges für ihr Wohlbefinden springen! Für einen entspannenden Spa-Ausflug mit ihrem Gatten blätterte die Brünette knapp 33.000 Pfund hin, Akupunktur-Behandlungen verschlungen weitere 9.000, wie DailyMail berichtete. Ihre extravagante Baby-Shower mit ihren Freundinnen in New York toppte wohl alles: Sie kostete rund 500.000 Dollar. Um ihr trautes Heim in Frogmore Cottage auf ihren kleinen Archie vorzubereiten, ließ die Brünette die Wände mit veganer Farbe aus ätherischen Ölen streichen – die Inneneinrichtung übernahm ein Profi: stolze 50.000 Pfund kostete diese Renovierung.

Am Montagmorgen brachte die Herzogin von Sussex dann ihren Sohn zur Welt – und auch die Geburt von Archie Harrison war mit enormen Kosten verbunden: Knapp 15.000 Pfund gingen für das private "The Portland Hospital" drauf. Alles in allem gab Meghan in der Zeit ihrer Schwangerschaft also knapp eine Million Pfund aus!

