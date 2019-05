Dieser Fail hatte für jede Menge Lacher und Verwirrung gesorgt! In der vierten Episode der finalen Game of Thrones-Staffel entdeckten aufmerksame Zuschauer ein Detail, das so gar nicht in die Kulisse passte: In einer Szene stand ein Coffee-to-go-Becher auf dem Tisch vor Daenerys Targaryen. Fans rätseln seitdem, wer schuld an dem Malheur sein könnte. Jetzt meldete sich Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke (32) mit einem kryptischen Post zu Wort!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich und ihren Co-Stars Jason Momoa (39) und Peter Dinklage (49). Dort sprang ein Detail sofort ins Auge: Emilia hält einen identischen Kaffeebecher in der Hand! "Bin ich hier gerade über die Wahrheit gestolpert? Der Becherträger trinkt den Starbucks-Tee nicht", waren ihre rätselhaften Worte dazu. Es scheint, als würde die Britin damit auf einen Twitter-Beitrag von der offiziellen "Game of Thrones"-Seite anspielen. Die hatte nach dem Fauxpas getwittert: "Der Latte, der in der Episode auftauchte, war ein Fehler. Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt." Ob Emilia damit klarstellen will, dass sie eben nicht schuld ist? Fakt ist: Auf dem Schnappschuss trägt sie die gleichen Klamotten wie in der Pannen-Szene.

GoT-Fans hatten zuvor auch überlegt, ob Sansa Stark-Darstellerin Sophie Turner (23) dahinterstecken könnte. Der Grund: Ihre Serienkollegin Bella Ramsey hatte ein Pic auf ihrem Social-Media-Account geteilt, auf dem die Frau von Joe Jonas (29) ebenfalls einen To-go-Becher in der Hand hält.

