Für die Fans von Roman (19) und Heiko Lochmann (19) wäre das der Super-GAU! Seit 2011 betreiben die Zwillingsbrüder unter dem Künstlernamen Die Lochis einen YouTube-Kanal, mit welchem sie mittlerweile knapp 2,7 Millionen Abonnenten begeistern. Doch statt Freude könnte das Musik- und Comedy-Duo bei seinen Fans schon bald große Traurigkeit wecken: Insidern zufolge sollen die Lochis nämlich gerade das baldige Ende ihrer YouTube- und Band-Karriere planen!

Gegenüber Bild soll ein Insider verraten haben, dass die 19-jährigen Brüder ihre YouTube-Karriere bald auf Eis legen wollen. Der beliebte Channel soll anschließend nur noch als Plattform für ihre Musikvideos genutzt werden. Diese Musik-Clips soll es dann allerdings nicht mehr unter dem Namen "Die Lochis" geben. Die Jungs wollen nämlich auch ihre Band aufgeben. Dennoch können sich die Fans aber auf neue Musik der Netz-Stars freuen – nur eben nicht mehr unter ihrem Künstlernamen. Bevor alles aus und vorbei ist, soll es aber noch ein letztes Album und eine Abschiedstournee geben. Außerdem will die Zeitung in Erfahrung gebracht haben, dass die Social-Media-Stars am kommenden Wochenende ein Video veröffentlichen, um ihre folgenschwere Entscheidung offiziell zu verkünden. Der Grund? "Die beiden sind erwachsen geworden. Sie wollen sich neuen Herausforderungen stellen", verriet die Quelle. Der Zeitpunkt wäre zumindest passend – am Montag werden die Teenie-Stars 20 Jahre alt.

Wie Bild weiter schreibt, soll Roman die Informationen gegenüber der Zeitung bestätigt haben. "Manchmal muss sich ein Kapitel schließen, damit sich ein neues öffnen kann", zitiert das Blatt den YouTuber. Ob diese Geschichte wirklich wahr ist oder es sich bloß um einen Prank handelt – was meint ihr? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Roman und Heiko Lochmann im Juni 2018 in Wien

Getty Images Roman und Heiko Lochmann im November 2018 in Berlin

Getty Images Roman und Heiko Lochmann im Dezember 2015 in Köln

