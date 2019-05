Der kommende August wird ein Fest für die Fans von Peter Maffay (69)! Im achten Monat dieses Jahres feiert der "Über sieben Brücken musst du geh'n"-Interpret nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern zugleich auch sein 50. Jahr auf der Musikbühne. Dieses doppelte Jubiläum möchte der Sänger offenbar auch mit seinen Bewunderern gebührend zelebrieren: Peter hat für den 30. August 2019 ein neues Studioalbum angekündigt – das erste seit fünf Jahren!

Gegenüber spot on news berichtete der 69-Jährige nun von seinen Plänen zu seinem privaten und beruflichen Jubiläum. Dabei verkündete der Musiker auch, dass am selben Tag eine neue Platte in die Läden kommen werde: "Wir wollten nichts wiederholen und nichts recyceln", erklärte der Sänger und gab damit bereits einen kleinen Ausblick auf sein angekündigtes Werk. Außerdem konnte er schon vorab verraten, dass das Album insgesamt 14 brandneue Songs umfassen und den Titel "Jetzt" tragen werde.

Die Wahl des Titels haben der Künstler und sein Team offenbar gut durchdacht. "Es gibt für uns keinen treffenderen Titel, denn das Album ist eine Zeitaufnahme", begründete Peter die Entscheidung und fügte hinzu: "Ich habe mich von jeher mehr für das interessiert, was heute ist, als für das, was gestern war."

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2018 in Berlin

Anzeige

ActionPress / Future Image / Petra Schönberger Peter Maffay im Dezember 2018 in München

Anzeige

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2015 in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de