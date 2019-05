Was für eine Ehre! Taron Egerton (29) übernimmt die Rolle von Elton John (72) in dem heiß erwarteten Biopic "Rocketman". Anlässlich eines Cover-Shootings für ein Magazin sprach der Schauspieler über die Kritik der LGBT-Community an seiner Besetzung als Elton John. Er verstehe zwar, was man an seiner Wahl nicht gutheißen könne, besteht aber darauf, dass er der Richtige für die Rolle sei – selbst wenn er heterosexuell ist.

Die konkrete Kritik der LGBT-Community: Durch die Besetzung mit Taron ist einem schwulen Schauspieler die Möglichkeit genommen worden, die Musik-Ikone darzustellen. "Es ist einfach für mich, als weißer, heterosexueller Mann hier zu sitzen und zu sagen, ich sollte eine Rolle spielen können, die ich will. Aber ich verstehe vollkommen, warum ein schwuler Schauspieler das Gefühl hat, dass dies eine Gelegenheit ist, für die er besser geeignet wäre", lenkte der Brite in dem Interview mit The Hollywood Reporter ein.

Taron, der neben Richard Madden (32) und John Reid in "Rocketman" zu sehen sein wird, beschrieb die Sexszenen des Films in dem Interview als sehr intim und glaubt, die Situation authentisch rübergebracht zu haben: "Wir haben eine Szene gedreht, in der wir beide nackt auf einem Bett liegen. [...] Im Drehbuch ist dies die Szene, in der Elton seine Jungfräulichkeit verlor und wir wollten versuchen, dem gerecht zu werden." Könnt ihr die Kritik an ihm als Elton John verstehen? Stimmt in der Umfrage ab!

