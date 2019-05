Prinz Harry (34) und seine kleine Familie sind wieder vereint! Erst am vergangenen Montag hatte seine Frau Herzogin Meghan (37) ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Doch schon vier Tage später musste der frischgebackene Papa seine Liebsten allein lassen. Er musste in Vorbereitungen auf die Invictus Games in die Niederlande reisen. Am Samstag kehrte der britische Royal nun in die Heimat zurück: Viel Zeit blieb ihm aber wohl nicht, um das Wiedersehen mit seiner Frau und seinem Söhnchen zu feiern.

Kaum war er in Windsor angekommen, stand für Harry auch schon das nächste Event an. Zusammen mit seinen Großeltern Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (97) besuchte er am Samstag die Abschlussparade der Royal Windsor Horse Show – einer der Lieblingsveranstaltungen der Queen. Seine kleine Familie konnte er zuvor aber bestimmt noch kurz in die Arme schließen. Immerhin fand die Pferdeshow ganz in der Nähe seines Zuhauses Frogmore Cottage statt.

Harrys Frau Meghan ist hingegen im Mutterschutz und kann die ersten Wochen mit ihrem kleinen Liebling nun ganz ungestört genießen. Aktuellen Gerüchten zufolge steht ihr erster Termin nach der Babypause erst am 8. Juni an. An diesem Tag findet die alljährliche Geburtstags-Parade für die Queen statt und zu diesem Anlass möchte angeblich auch die ehemalige Schauspielerin wieder mit dabei sein.

Getty Images Prinzessin Margriet der Niederlande und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games 2019 in Den Haag

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga, Oktober 2018

