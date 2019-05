Wird Herzogin Meghan (37) tatsächlich schon in wenigen Wochen aus dem Mutterschutz zurückkehren? Erst im April verabschiedete sich die Frau von Prinz Harry (34) in die Babypause. Berichten zufolge soll ihre Elternzeit knapp drei Monate dauern. Ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit soll die ehemalige Schauspielerin allerdings bereits für den 8. Juni geplant haben – pünktlich zum Geburtstag von Queen Elizabeth II. (93). Doch haben sich Meghans Pläne nach der Geburt ihres Sohnes nun vielleicht verändert?

Noch vor der Geburt des kleinen Prinzen hatte ein Insider gegenüber The Sun behauptet, dass die 37-Jährige wild entschlossen sei, sich so bald wie möglich wieder ihren royalen Pflichten zu widmen. "Meghan hat deutlich gemacht, dass sie so schnell wie möglich wieder arbeiten möchte. Sie ist voller Energie und entschlossen, sich bald wieder für wohltätige Zwecke einzusetzen", wollte die Quelle wissen. Demnach habe Meghan vor, zur Militärparade Trooping the Colour, die jedes Jahr zu Ehren des Geburtstags der Queen abgehalten wird, wieder mit der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace zu stehen.

Doch wie wahrscheinlich ist es, dass Meghan schon so kurz nach der Geburt ihr Comeback feiern wird? Momentan genießt die frischgebackene Mama die ungestörte Zeit mit ihrer kleinen Familie noch in vollen Zügen. Gleichzeitig soll die frühere Suits-Darstellerin aber auch für ihre Arbeitsmoral bekannt sein – und hat ihren Kalender angeblich schon während ihrer Schwangerschaft mit Terminen für die Zeit nach der Geburt befüllt.

CapitalPictures/face to face Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anwar Hussein/Empics Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

Getty Images Die britischen Royals bei der "Trooping The Colour"-Parade 2018

