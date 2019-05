Senta Berger (77) kann auf eine lange Ehe zurückblicken! Seit 1966 ist die Schauspielerin mit Michael Verhoeven (80) verheiratet. Bei ihrer Hochzeit war sie 25 Jahre alt und hatte bereits in 34 Filmen mitgewirkt. Michael hingegen war damals noch Medizinstudent und hatte seine Liebste drei Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zu "Jack und Jenny" kennengelernt – als Sohn zweier Schauspieler arbeitete auch er immer vor und hinter der Kamera. Was das Geheimnis ihrer langen und erfolgreichen Beziehung ist, verriet Senta nun in einem Interview.

"Wenn Sexualität und Erotik auch nach vielen Jahren nicht für beide fühlbar da sind, kannst du alles vergessen", offenbarte die Promi-Dame jetzt gegenüber Bild. Michael und sie hätten da großes Glück: Die Intimität habe zwischen ihnen nie gefehlt – und auch heute scheint das Feuer noch längst nicht erloschen zu sein. "Michael kann wunderbar am Telefon flirten. Ich mache dann gern die Augen zu und höre immer noch die Stimme, in die ich mich damals verliebt habe", verriet die 77-Jährige weiter.

Ihr Mann schwärmt nach all den Jahren ebenfalls noch immer in höchsten Tönen von seiner Frau: "Senta ist für immer in meinem Kopf. Ich muss mich gar nicht an ihr Bild von früher erinnern." In seinen Augen sei die TV-Persönlichkeit nach wie vor so schön wie damals, betonte er.

Getty Images Senta Berger, 2017 in München

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven

