Süßes Baby-Update von den britischen Royals! Am Montag erblickte das Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt. Nur zwei Tage nach der Geburt absolvierten die frischgebackenen Eltern ihren ersten gemeinsamen Termin mit ihrem Sohn Archie Harrison. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf neue Fotos des Kleinen. Am heutigen Muttertag war es dann so weit: Das Paar teilte ein zuckersüßes Bild von den Füßen seines Sprösslings.

Bei diesem Anblick schmilzt Meghans Mama-Herz bestimmt dahin! Auf dem offiziellen Instagram-Account des Paars wurde am Sonntagnachmittag eine Aufnahme veröffentlicht, auf der die stolze Mama die Füße ihres Jungen in der Hand hält – im Hintergrund sieht man Vergissmeinnicht, die liebsten Blumen von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana (✝36). "Wir wollen allen Müttern heute Tribut zollen – Vergangenheit, Gegenwart, werdende Mütter und jene, die nicht mehr bei uns sind, aber für immer in Erinnerung bleiben. Wir ehren und feiern jede Einzelne von Ihnen", lautete der Kommentar zu dem Beitrag.

Schon kurz nach der Geburt schwärmte Papa Harry von seinem Nachwuchs. Und auch Meghan war bei ihrem ersten Auftritt als Mama sichtlich gerührt. Sie habe die zwei besten Männer der Welt, schwärmte sie im Interview. Wie gefällt euch der Muttertags-Post von Meghan und Harry? Stimmt ab!

Instagram / sussexroyal Die Füßchen von Archie Harrison und Herzogin Meghans Hand

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn im Mai 2019

