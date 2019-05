Ein bäriger Liebling vieler Kinder hat Archie Harrison im Leben begrüßt! Auch Disney gratulierte Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zur Geburt ihres Sohnes. Während Fans, prominente Freunde und Mitglieder der britischen Königsfamilie die frischgebackenen Eltern mit Glückwünschen im Netz überhäuften, dachte sich der US-Konzern etwas Niedliches für den royalen Spross aus. Die Märchen-Fabrik widmete Baby Sussex einen Kurzfilm.

Disney schickte nach Archies Ankunft in einem kleinen Clip prompt Winnie Pooh auf den Weg nach Schloss Windsor. Im Gepäck hat der Honig liebende Bär ein Buch, das er dem Herzog und der Herzogin von Sussex überreicht. Am Ende lesen Meghan und Harry ihrem Baby in der Wiege daraus vor.

Der leitende Künstler des Medienunternehmens, Kim Raymond, hatte das Bären-Video gezeichnet. Einer, der es auf Twitter veröffentlichte, war der Royal-Korrespondent Omid Scobie. "Als Geschenk für Harry und Meghan hat Disney eine spezielle Winnie Pooh-Animation produziert", schrieb er dazu. Wie gefällt euch das Präsent? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Getty Images Winnie Pooh beim 80. Geburtstag der Queen

Chris Allerton ©️Sussex royal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn, Mai 2019

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

