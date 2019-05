Ariana Grande (25) macht einen Abstecher ins Reality-TV! Vor einigen Monaten veröffentliche die erfolgreiche Pop-Sängerin das Musikvideo zu ihrem neuen Song "thank u, next" – in dem witzigen Clip hatte überraschenderweise auch Vollblutmami Kris Jenner (63) einen Cameo-Auftritt! Nun drehen die prominenten Ladys den Spieß um: Ari wird bald in Kris' Show Keeping up with the Kardashians zu sehen sein!

Jetzt zeigte E!News den ersten Trailer zur neuen Folge von KUWTK, Staffel 16. Darin zu sehen: eine aufgeregte Ariana, die im Make-up-Trailer auf Kris Jenner trifft. "Ich liebe die pinkfarbenen Lippen. Du siehst so gut aus", komplimentiert der Momager die zierliche Sängerin, bevor sich die beiden herzlich umarmen und Ari verrät: "Das ist Kylies." Dann erklärt sie dem Kamerateam: "Kris kam mit so einer großen Kylie Box rein – ich habe mir buchstäblich die Augen ausgeweint." Kurz darauf folgt der nächste Fangirl-Moment: "Leute, ich bin so aufgeregt, dass heute mein 'Keeping Up with the Kardashians'-Debüt ist", freut die hübsche Musikerin sich.

Mit Kris hat sich die 25-Jährige einen Profi ans Set geholt: "Ich hab es im Griff, mach dir keine Sorgen", gibt sich die sechsfache Mutter selbstbewusst. "Das hast du auf jeden Fall verdient. Fühl dich frei, es zu deinem Ding zu machen. Wenn du einfach improvisieren willst – tu, was auch immer du tun willst", rät der Reality-Star Ari.

Musikvideo: "Ariana Grande" mit "Thank U, next!" Kris Jenner in Ariana Grandes "thank u, next"-Musikvideo

Image Press Agency Ariana Grande 2016 in Los Angeles

Emma McIntyre/Getty Images for MTV Kris Jenner

