Am vergangenen Wochenende heizte Ariana Grande (25) den Coachella-Besuchern ein – und scheint dafür eine ordentliche Gage eingesackt zu haben! Die Performance der Sängerin, bei der unter anderem auch Nicki Minaj (36) und die Jungs von *NSYNC dabei waren, begeisterte die Fans so sehr, dass sie das berühmte Coachella-Festival im Netz kurzerhand in "Arichella" umbenannten. Der Gig dürfte auch für Ari unvergesslich bleiben: Sie soll für ihren Auftritt umgerechnet rund sieben Millionen Euro kassiert haben!

Die Fans kamen insgesamt in den Genuss von 26 Songs der Musikerin. Dafür sollen die Verantwortlichen tief in die Tasche gegriffen haben. Ariana hatte für ihren Last-Minute-Headliner-Gig beim Festival sogar kurzerhand die Konzerte ihrer "Sweetener"-Welttournee verlegt. Finanziell scheint sich das gelohnt zu haben: Laut Variety soll sie unglaubliche acht Millionen US-Dollar bekommen haben. Wie Daily Mail berichtet, soll ein Artikel aus dem Jahr 2017 belegen, dass Künstler auf dem Coachella-Festival sonst "nur" um die 3,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa drei Millionen Euro) einheimsen können. Mit ihren 25 Jahren soll Ariana zudem die bisher jüngste Künstlerin sein, die dort als Headliner aufgetreten ist. Am kommenden Wochenende wird sie erneut auf der Bühne des Festivals stehen.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Weltstar bewiesen: Ariana ist nicht aufzuhalten. Mit ihren Auskopplungen aus ihrem aktuellen Album "thank u, next" bricht Ariana einen Rekord nach dem anderen – und hat sich damit kürzlich sogar selbst vom Thron gestoßen.

Getty Images Nicki Minaj und Ariana Grande beim Coachella-Festival 2019

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Juni 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Mai 2018

