Isabell Horn (35) gibt ein Schwanger-Update! In wenigen Monaten soll das zweite Kind der ehemaligen GZSZ-Darstellerin das Licht der Welt erblicken. Im Netz gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Mami-Alltag. Auch ihre erneute Schwangerschaft dokumentiert die gebürtige Bielefelderin stolz. In einem neuen Video plaudert sie nun ganz offen über ihr Glück – und berichtet, wie viel sie mittlerweile zugenommen hat!

"In meine Waage zu Hause habe ich endlich neue Batterien reingemacht, damit ich mich zwischendurch auch mal wiegen kann. Wir hatten da ewig keine Batterien drin, die aufgeladen waren", schweift die 35-Jährige zunächst in ihrem YouTube-Clip aus, bevor sie zum Punkt kommt: "Zwölf Kilo mehr habe ich jetzt."

Isabell befindet sich in der 28. Schwangerschaftswoche und schätzt, dass sie wie bei Baby Nummer eins wieder mindestens 20 Kilo zulegen werde. "Ich werde jetzt rasant immer weiblicher, würde ich sagen. Noch kann ich mich bewegen, bin noch mobil. Aber man merkt die Kilos halt schon", fügt sie hinzu.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und Jens Ackermann

Detlef Zmeck / Future Image Isabell Horn im April 2019

