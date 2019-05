Der Schauspieler Titus Welliver (58) steht bereits seit über vier Jahren für die Amazon-Serie "Bosch" vor der Kamera" – zuvor hatte der Darsteller unter anderem durch seine Nebenrolle als "Mann in Schwarz" in der TV-Produktion Lost Bekanntheit erlangt. Beruflich läuft es also ziemlich gut – privat allerdings weniger. Titus ist seit 2014 mit Josepha Theordora Stemkens verheiratet. Es ist seine mittlerweile vierte Ehe – doch auch dieses Mal scheint sein Glück nicht von Dauer zu sein: Der 58-Jährige will sich erneut scheiden lassen!

Nach Angaben von Court Records habe der Serien-Star die rechtliche Scheidung von seiner aktuellen Ehefrau bereits beantragt – schon am Dienstag soll er eine entsprechende Behörde in Los Angeles aufgesucht haben. Obwohl die Ehe mit der Modeberaterin Josepha die vierte des US-Amerikaners sei, handele es sich dabei "erst" um seine dritte Scheidung – eine Ehefrau habe der Sons of Anarchy-Darsteller nämlich aus einem tragischen Grund verloren: Im Jahr 2012 sei seine dritte Gattin, die Filmproduzentin Elizabeth Alexander, an den Folgen einer Brustkrebs-Erkrankung verstorben.

Aus seinen jeweiligen Ehen gingen auch Kinder hervor: Titus ist dreifacher Vater. Aus seiner zweiten Ehe stammen zwei Söhne, zudem hat er eine Tochter mit der verstorbenen Elizabeth Alexander. Als seine Mutter starb, befand sich das Mädchen gerade einmal im Vorschulalter.

Getty Images Titus Welliver und Josepha Theordora Stemkens

Getty Images Titus Welliver, Schauspieler

WENN Josepha Theordora Stemkens, Titus Welliver, und zwei seiner Kinder

