Was ist dran an den Spekulationen um Menderes’ (34) Liebesleben? Vor einigen Wochen veröffentliche der ehemalige DSDS-Star das Musikvideo zu seiner neuen Single "Wir feiern den Sommer" – und zeigte sich in dem Clip ganz vertraut mit Co-Star Elena. Damals sprach der Sänger bereits davon, dass er mit dem Model eine tolle Zeit während des Drehs gehabt habe. Wie sieht es jetzt bei den beiden aus? Im Interview mit Promiflash bezog Menderes nun Stellung.

"Der Videodreh war sehr angenehm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel positives Feedback erhalten", beantwortete Menderes zunächst die Frage nach seinem Beziehungsstatus gegenüber Promiflash. Schnell ergänzte er, dass er diese ganzen Gerüchte nicht mehr kommentieren wolle: "Ich will mit dieser Thematik jetzt eigentlich abschließen." Ob zwischen ihm und dem Model wirklich etwas geht, bleibt fraglich. "Die Leute können ruhig neugierig sein, aber ich werde dazu nichts mehr sagen", unterstrich der TV-Star seine Aussage noch einmal.

Zuletzt war sogar darüber spekuliert worden, ob Menderes sich möglicherweise für Elena sogar einer Typveränderung unterzogen habe: In den sozialen Netzwerken präsentierte er sich nämlich erstmals ohne Bart. Seine Fans zeigten sich jedoch wenig begeistert vom neuen Look des Casting-Stars – sie sprachen sich klar für die Gesichtsbehaarung aus.

ActionPress Menderes Bagci bei "Deutschland sucht den Superstar"

ActionPress Menderes Bagci bei einem Auftritt

ActionPress Menderes Bagci beim "Deutschen Comedypreis", 2016

Denkt ihr, dass zwischen Menderes und Elena etwas geht? 970 Stimmen 269 Ja, das denke ich schon! Sonst hätte er die Gerüchte bestimmt klar dementiert. 701 Nein, das denke ich nicht! Das hört sich für mich nicht danach an.



