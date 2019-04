Eigentlich ist Menderes (34) für seinen extravaganten Kleidungsstil bekannt. Mit seinem neuesten Post lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Follower aber auf ein anderes Detail: seine Gesichtsbehaarung. Menderes möchte offenbar herausfinden, wie er attraktiver wirkt. Erst kürzlich schwärmte der Ex-DSDS-Star in einem Interview von der schönen Elena, dem Model aus seinem Musikvideo. Könnte sie der Grund dafür sein, dass die Gedanken des Musikers um seinen Bart kreisen?

Auf Facebook teilte der Musiker eine Collage mit zwei Selfies von sich. Auf dem ersten Foto sieht man Menderes mit einem lässigen Dreitagebart und auf dem zweiten komplett glattrasiert. "Mit oder ohne Bart? Was meint ihr? Was steht mir mehr?" – mit dieser Frage wandte sich der Unterhaltungskünstler an seine Community. Denkt Menderes etwa über eine Typveränderung nach?

Normalerweise sieht man den Ex-Dschungelkönig mit Stoppeln im Gesicht – sein Post zeigt ihn aber das erste Mal mit Kahlschlag. Seine Follower scheinen sich einig zu sein: "Auf dem Bild ohne Bart siehst du aus wie bei der Konfirmation mit 15. Zu brav", schrieb ein Fan. Ein anderer bestätigte: "Mit Bart siehst du lässiger und cooler aus." Was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / menderesbagci Menderes im April 2019

Christoph Hardt / Future Image Menderes Bagci im Mai 2017 in Köln

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Menderes, DSDS-Star

