Die Spannung bei den Game of Thrones-Fans hat ihren absoluten Höhepunkt erreicht! Seit acht Jahren schon fesselt die supererfolgreiche Serie aus der Feder von Autor George R. R. Martin (70) die Zuschauer. Kommenden Montag wird nun die allerletzte Episode der epischen Fantasy-Sendung in Deutschland ausgestrahlt – und man erfährt endlich, wer am Ende den begehrten Eisernen Thron und die Herrschaft über die sieben Königslande ergattert. Jetzt gibt es schon einen kleinen Vorgeschmack: Erste Szenenbilder aus dem großen "Game of Thrones"-Finale sind aufgetaucht!

Die Fotos, die der Sender HBO nun veröffentlichte, versprechen bereits eine Menge Dramatik! Auf einem der Bilder ist Drachenmutter Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) zu sehen, die von einer Erhöhung aus auf ihre beeindruckende Armee und die brennende Stadt Königsmund hinabblickt. In der letzten Folge legte die Thronanwärterin den Ort mithilfe ihres Drachen überraschend in Schutt und Asche. Die Khaleesi scheint sich auf einen großen Kampf vorzubereiten! Genau das scheint ihrem königlichen Berater Tyrion Lannister (Peter Dinklage, 49) große Sorgen zu bereiten: Auf dem zweiten enthüllten Schnappschuss sieht der Zuschauerliebling nämlich ziemlich ängstlich aus.

Kurz nachdem die Aufnahmen online gestellt wurden, folgte auch ein kurzer Teaser: Aus dem Clip geht unter anderem hervor, dass die adlige Kriegerin Arya Stark (Maisie Williams, 22) Daenerys' feurigen Angriff auf Königsmund überlebt hat! Einige Fans im Netz fürchteten, dass sie ihren schweren Verletzungen durch die zahllosen eingestürzten Gebäude erliegen würde, obwohl sie auf einem Pferd aus der Stadt fliehen konnte. Freut ihr euch schon auf die finale GoT-Episode? Stimmt ab!

Wiese/face to face / ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage

Anzeige

Supplied by WENN.com Maisie Williams als Arya Stark in der dritten "Game of Thrones"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de