Robbie Williams (45) ist auch nach 13 Jahren immer noch hin und weg von seiner Ayda Field (40)! 2006 lernten sich der Sänger und die Schauspielerin kennen und lieben – mittlerweile haben die beiden Turteltauben eine fünfköpfige Familie. Wie bezaubernd er die Mutter seiner Kinder auch nach über einem Jahrzehnt Beziehung findet, offenbarte Robbie jetzt in den sozialen Medien: Er schickte seiner Liebsten einen zuckersüßen Geburtstagsgruß!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker zum Ehrentag seiner großen Liebe ein niedliches Couple-Pic. Dazu schrieb der 45-Jährige: "Herzlichen Glückwunsch für diese Traumfrau". Dieses nette Kompliment von ihrem Mann zu bekommen, war für Ayda wohl eins der schönsten Geschenke an ihrem ganz besonderen Tag.

Im Laufe ihrer Beziehung hat die 40-Jährige bereits so einige Höhen und Tiefen erlebt, wie sie bei The X Factor verriet: "Wegen Rob musste ich einiges durchmachen. Er hat mich dreimal verlassen. Was für ein böser Mann, ich weiß, dass wir das alle denken." Doch diese Krisenzeiten hat das Paar mittlerweile hinter sich gelassen.

