Die Germany's next Topmodel-Fans stehen noch immer unter Schock: Am Donnerstagabend verließ Vanessa völlig überraschend freiwillig die Show, obwohl Model-Mama Heidi Klum (45) ihr schon das Finalticket überreicht hatte. Seither fragen sich die Zuschauer, wieso sich die Laufstegschönheit zu diesem radikalen Schritt entschieden hat – so kurz vor dem großen Finale. Via Social Media spekulieren nun zahlreiche Fans über eine Schwangerschaft!

Besonders auf Instagram äußerten viele Follower ihr Bedauern über das Ausscheiden von Vanessa. Einige meinen den wahren Grund für den Verzicht zu kennen. "Schwanger kann man halt nicht beim Finale antreten", kommentierte ein User. Ein weiterer Kommentar deutet einen ähnlichen Verdacht an: "Bist du etwa schwanger?" Geäußert hat sich Vanessa selbst bislang nicht zu den Gerüchten. In ihrer Videobotschaft kündigte sie an, dass es noch zu früh sei, um über die Gründe zu sprechen.

Da Vanessa gestern in ihrer Story scheinbar noch einen Schluck Alkohol trank, beantwortet sich die Schwangerschaftsfrage im Endeffekt vielleicht von selbst! Wahrscheinlicher für den abrupten Exit könnte aber ihre Unzufriedenheit mit der Darstellung ihrer Person sein. Vor zwei Wochen schrieb die ehemalige GNTM-Kandidatin verärgert an ihre Fans: „Ihr lernt die Menschen nicht wirklich kennen, ihr lernt nur das kennen, was das Fernsehen für euch zugeschnitten hat. Es werden bei den Interviews gezielte Fragen gestellt, um den Mädchen bestimmte Antworten zu entlocken…“

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stan im Mai 2019 auf Ibiza

