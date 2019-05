Für Oliver Pocher (41) könnte es derzeit nicht besser laufen! Vor wenigen Tage gab der Komiker bekannt, dass er mit seiner Partnerin Amira M. Aly das erste gemeinsame Kind erwartet. Und bei Let's Dance tanzt er sich mit Profitänzerin Christina Luft (29) Woche für Woche mehr in die Herzen der Zuschauer! Moderatorin Jana Ina Zarrella (42), die Oli besonders gut kennt, erzählt jetzt im Promiflash-Interview, warum Christina und der Comedy-Star so gut miteinander harmonieren!

Jana Ina verbrachte Ostern mit ihrer Familie und Oliver in Dubai – und kennt auch Christina persönlich, wie sie im Promiflash-Interview verrät. Das Model weiß genau, wieso die Profitänzerin die richtige Trainerin für den Entertainer ist: "Christina nimmt alles nicht so ernst! Sie hat ihren Spaß mit Oli. Sie lacht auch über seine Witze. Sie weiß, wie sie mit ihm umgehen muss und das ist das Wichtigste." Man müsse Olivers Humor verstehen und wenn man daran Spaß habe, hätte man einen "dicken Buddy" an seiner Seite, so die Beauty weiter.

Ihren Kumpel Oli unterstützt Jana Ina tatkräftig: Jeden Freitag votet sie für ihn, was das Zeug hält. "Ich weiß, dass er Spaß daran hat. Der gibt sich wirklich Mühe. Der trainiert jeden Tag", plauderte die 42-Jährige aus.

Instagram / christinaluft Christina Luft und Oliver Pocher im Mai 2019

P.Hoffmann/WENN.com Jana Ina Zarrella im Februar 2019 in Hamburg

Instagram / christinaluft Christina Luft und Oliver Pocher im Mai 2019 in Köln

