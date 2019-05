Jenefer Riili und Matthias Höhn (23) steht ein ganz besonderer Tag bevor! Die Schauspieler wurden vor allem durch die Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt, an deren Set sie sich innerhalb kürzester Zeit kennen und lieben gelernt haben. Nach wenigen Monaten Beziehung wurden die Soap-Darsteller sogar bereits Eltern – im Juni 2018 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt. Dass der kleine Mann nun schon bald ein Jahr alt wird, betrachtet der stolze Vater allerdings mit gemischten Gefühlen: Jetzt teilte Matthias einen rührenden Rückblick auf das erste Jahr mit seinem Nachwuchs!

Zu einem Foto, das ihn und seinen Spross vor etwas weniger als einem Jahr am Strand zeigt, schrieb der Wahlmünchner auf Instagram: "Wie schnell die Zeit vergeht, ist wirklich unglaublich, in weniger als einem Monat wird der kleine Mann schon ein Jahr – wir können es gar nicht glauben, aber so ist es leider nun mal." Seine Worte ergänzte der stolze Papa zusätzlich durch ein trauriges Emoji und schien damit noch einmal zu unterstreichen, wie wehmütig ihn der bevorstehende Geburtstag seines Schatzes stimmt.

Generell wirkt der 23-Jährige momentan sehr nachdenklich und emotional. Erst vor Kurzem hatte Matthias auch an die Mutter seines Kindes eine öffentliche Liebeserklärung verfasst: "Für immer zusammen", betitelte er ein romantisches Paarfoto von sich und seiner Jenefer.

Instagram / matthiashnofficial_ Schauspieler Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili, Matthias Höhn und Baby Milan

Instagram / matthiashnofficial_ BTN-Stars Matthias Höhn und Jenefer Riili

