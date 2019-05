Lena Meyer-Landrut (27) unterstützt ihre Nachfolgerinnen! Im Jahr 2010 gelang der Sängerin eine Sensation: Mit dem fröhlichen Track "Satellite" gewann sie den Eurovision Song Contest für Deutschland – zum ersten Mal seit 1982 und zum zweiten Mal in der gesamten Geschichte der Show. Dieses Jahr versucht das flippige Pop-Duo S!sters sein Glück. Für ihren ESC-Auftritt heute Abend hat Ex-Siegerin Lena für die Mädels eine motivierende Botschaft gepostet!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige einen Videogruß. "Hört mal, ihr zwei Hasen, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Glück, ganz Liebe", richtete sie sich direkt an die "Sister"-Interpretinnen Laurita und Carlotta und riet ihnen, die Erfahrung in den vollsten Zügen zu genießen. Zum Schluss sagte sie: "Vollgas!"

Sunnyboy Luca Hänni (24) wird beim diesjährigen ESC ebenfalls antreten – er singt in Tel Aviv für seine Heimat Schweiz. Im Promiflash-Interview vor einigen Wochen meinte er, dass er in den S!sters ziemlich starke Konkurrentinnen sehe. "Ich seh' auch Gewinnchancen bei ihnen. Ich finde, dass die zwei super Stimmen haben und gut connected haben.”

