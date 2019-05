Bei Lena Meyer-Landrut (27) stehen die Zeichen weiter auf Erfolg! Im April war die Sängerin nicht nur erneut als Jurorin bei The Voice Kids zu sehen, sondern veröffentlichte auch noch ihr neues Album "Only Love, L". Einige Songs davon gab sie am Donnerstagabend im Germany's next Topmodel-Halbfinale während des Elimination-Walks zum Besten. Jetzt kann Lena einen weiteren Triumph verbuchen: Sie darf den X-Men-Kampagnen-Song singen!

Auf Instagram verkündete die 27-Jährige die frohe Botschaft: "Mein Song 'Boundaries' ist der offizielle Kampagnen-Song im neuen 'X-Men: Dark Phoenix'. Ich bin mehr als stolz!" Außerdem wies sie auf den Link zu dem dazugehörigen Musikvideo in ihrer Bio hin: In den Clip sind einige Filmszenen eingebaut – unter anderem mit Game of Thrones-Star Sophie Turner (23).

Lenas Follower waren völlig geflasht von der Neuigkeit! Schon nach wenigen Stunden hatten über 76.000 Bewunderer auf den Like-Button gedrückt. "Richtig schönes Video! Auch der Song ist grandios", kommentierte beispielsweise einer der User. Am 5. Juni kommt der neue Marvel-Streifen in die deutschen Kinos. Laut Filmstarts setzt er die Hauptreihe der "X-Men"-Filme fort, wie sie seit dem Prequel "X-Men: Erste Entscheidung" von 2011 erzählt wird.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2019

Anzeige

WENN Jessica Chastain, Michael Fassbender und Sophie Turner beim "X-Men"-Photocall in Paris

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Lena Meyer-Landrut im April 2019 bei den Kids' Choice Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de