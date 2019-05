Umbruch in der Supertalent-Jury! Seit 2013 bilden Dieter Bohlen (65) und der Choreograf Bruce Darnell (61) den Stamm-Jury-Cast der Show. Im vergangenen Jahr holten sich die beiden Sylvie Meis (41) zurück ins Juroren-Boot – für die Moderatorin nicht der erste Auftritt in dem Format, von 2008 bis 2011 war sie bereits an der Talentsuche im TV beteiligt. Wie am Freitag bekannt wurde, soll in diesem Jahr Sarah Lombardi (26) ebenfalls an den Buzzern sitzen – wird die Sängerin etwa Sylvies Platz einnehmen?

Wie RTL auf Promiflash-Anfrage verkündet hat, sei Sarah wirklich die Nachfolgerin der blonden Niederländerin: "Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Veränderungen in der Jury vornehmen. Dieses Jahr wird Sarah Lombardi an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Supertalent-Jury sitzen." Der Sender zeigte sich sichtlich begeistert von der ehemaligen DSDS-Kandidatin – und erklärte seine Wahl so: "Sarah ist nicht nur eine gute Sängerin, sie hat auch sonst viele Talente. Zudem bringt sie Erfahrungen aus diversen Castingshows mit und kann sich so gut in die Teilnehmer hineinversetzen."

Sarah selbst ist hin und weg von dieser Chance. "Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten", erklärte sie dem Sender.

Florian Ebener / Getty Sylvie Meis bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl"-Show in München

Anzeige

Findet ihr es schade, dass Sylvie nicht in der Jury sitzt? Ja, total! Abwechslung schadet nie. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de