Sarah Lombardi (26) freut sich riesig auf ihre neue Herausforderung. Am Sonntagnachmittag verkündete Poptitan Dieter Bohlen (65) überraschende Neuigkeiten: Sein einstiger DSDS-Schützling wird in der kommenden Staffel von Das Supertalent neben ihm und Choreograph Bruce Darnell (61) in der Jury sitzen! Der 65-Jährige glaube fest daran, dass die Dancing on Ice-Siegerin mit ihrem Gesangstalent und ihren Tanz-Skills die Idealbesetzung für das Casting-Format sei. Jetzt äußert Sarah sich in einem fröhlichen Statement zum ersten Mal zu ihrem Juroren-Job!

"Ich bin sehr glücklich, als Jurorin dabei sein zu dürfen", erklärt die Beauty gegenüber RTL. "Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem darauf, wieder mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten", betont die 26-Jährige. "Das Supertalent" sei die allererste TV-Show gewesen, für die Sarah sich beworben hatte. "Und jetzt bin ich dort Jurorin. Wahnsinn", jubelt die Mutter von Alessio (3).

"Als Teilnehmerin diverser TV-Shows weiß ich sehr gut, wie es sich anfühlt, von einer Jury bewertet zu werden", meint Sarah zum Schluss. Sie sei überzeugt, dass ihr diese Erfahrung nun in der "Das Supertalent"-Jury helfen wird. Wie findet ihr es, dass die Sängerin dieses Jahr mit dabei ist? Stimmt ab!

Sascha Steinbach/GettyImages Dieter Bohlen und Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im April 2019 in Kroatien

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

