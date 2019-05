Während der vorletzten Episode der achten und letzten Staffel von Game of Thrones ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her – Achtung, Spoiler! Daenerys Targaryen stand ihrem Vater in nichts nach und ließ Königsmund in Flammen aufgehen. Die Fans der Sturmtochter zeigen sich mit deren Sinneswandel unzufrieden. Nun meldet sich die Darstellerin der Mutter der Drachen selbst zu Wort: Auch Emilia Clarke (32) ist von Daenerys Wesensänderung nicht gerade begeistert!

Auf Instagram beschreibt die Schauspielerin ihre Gefühle zum GoT-Halbfinale. "Das war nicht nur nötig, um die fünfte Folge zu drehen, sondern auch, um sie anzuschauen", schrieb sie zu einem Bild, dass sie mit einer Flasche Champagner in der Hand zeigt. Ihr Haar steckt unter einer Perückenkappe, ihr Gesicht ist verzogen, als würde sie schreien. Dazu postete Emilia ein kopfexplodierendes, ein schockiertes und ein erbrechendes Emoji mit dem Hashtag "#soshockingitblewmywigoff" – was soviel heißt wie "so schockierend, dass es meine Perücke wegblies".

Erst kürzlich machte Emilia noch mit einem ganz anderen Getränk auf sich aufmerksam. In einer Szene der vierten Episode der finalen Staffel entdeckten aufmerksame Zuschauer einen Coffee-to-go-Becher in einer GoT-Szene auf dem Tisch vor Daenerys.

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke auf der TIME 100 Gala im April 2019

Anzeige

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de