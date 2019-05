Ihre Fernsehkarriere nimmt gerade ganz schön Fahrt auf! Sarah Lombardi (26) wird in diesem Jahr erstmals Deutschlands mehr oder weniger begnadete Talente bewerten. Nachdem die sportliche Sängerin bei Dancing on Ice als Zuschauer-Liebling den Siegerpokal abgeräumt und in der ZDF-Kultserie Das Traumschiff eine Rolle ergattert hat, schwimmt sie demnächst weiter auf der Erfolgswelle: Sarah wird 2019 Mitglied der Jury von Das Supertalent!

In dem RTL-Format suchen die Juroren alljährlich Menschen mit außergewöhnlichen Begabungen – und hierbei soll Sarah künftig die Crème de la Crème herauspicken. Niemand Geringeres als ihr früherer DSDS-Mentor und Supertalent-Urgestein Dieter Bohlen (65) gab die News auf Instagram bekannt: "Sarah Lombardi ist in der Supertalent-Jury. Ich freue mich wahnsinnig. [...] Sie ist die Idealbesetzung, sie kann toll singen, sie hat damals bei DSDS alles niedergesungen. Sie ist eine tolle Tänzerin, "Dancing on Ice", die Frau traut sich aufs Eis."

Dieter scheint einen Narren an den Lombardis gefressen zu haben. Nicht nur Sarah holt er nun neben sich in eine Jury – auch ihren Ex-Partner Pietro (26) hat der Pop-Titan gerne als fachkundige Unterstützung. Der Sänger durfte dem Modern Talking-Star in diesem Jahr als DSDS-Juror zur Seite stehen.

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Ikone

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de