Am 19. Mai jährte sich der Hochzeitstag von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal! Ein Jahr zuvor hatten sich der einstige Party-Prinz und die ehemalige Schauspielerin in einer romantischen Zeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Millionen Zuschauer rund um den Globus verfolgten die Vermählung live im Fernsehen. Auch an ihrem ersten Ehe-Jubiläum ließen die Eltern von Baby Archie Harrison ihre Fans teilhaben: Im Netz haben sie bisher nie gezeigte Fotos ihrer Traumhochzeit geteilt!

Ein neues Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Eheleute beginnt mit den Worten "Vor einem Jahr" und präsentiert danach eine Reihe von Aufnahmen ihrer Trauung. Unter anderem ist zu sehen, wie sich Harry mit seinem Bruder Prinz William (36) auf den Weg zur St George’s Chapel macht. Auf anderen Pics unterschreiben Meghan und Harry die Hochzeitsurkunde. Dazu läuft "This Little Light of Mine" – der Song, den die zwei für ihre Hochzeit ausgewählt hatten, wie es in der Beschreibung des Beitrags heißt.

In dem Posting findet man auch ein persönliches Statement des Paares: "Danke für die ganze Liebe und Unterstützung von so vielen von euch auf der ganzen Welt. Jeder von euch hat diesen Tag noch bedeutsamer gemacht." Die zahlreichen Kommentare innerhalb kürzester Zeit beweisen, wie sehr ihre Bewunderer sich für sie freuen.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de