Ludwig Hofmaier (77) feilscht bei Bares für Rares um viele tolle Schätze! Seit 2013 ist der Geschäftsmann als Händler Teil der Trödel-Show und ergattert mit viel Verhandlungsgeschick so einige Kostbarkeiten. Diese will der ehemalige Turner meist weiterverkaufen und besucht mit einem Camper voller Ware Märkte in ganz Deutschland. Doch nach einem solchen Ausflug passiert ein schrecklicher Unfall: Sein Wohnmobil fängt aus unbekannten Gründen Feuer und wird komplett zerstört!

Am vergangenen Samstag waren Lucki und seine Frau auf dem Weg nach Köln, als das Unglück geschah: "Wir kamen von einem Trödelmarkt in Bayern und waren auf dem Weg nach Hause. Plötzlich fing das Wohnmobil Feuer. Ich konnte nicht mehr bremsen und wir rollten auf den Parkplatz", erklärte der 77-Jährige laut Bild. Auf dem Rastplatz sprangen die Eheleute aus dem brennenden Auto – zum Glück! Denn kurz darauf gerieten auch im Wohnmobil gelagerte Campinggas-Flaschen in Brand und es kam zu einer Explosion. Bisher ist bekannt, dass außer dem Fahrzeug auch ein Koffer mit Münzen und geschnitzten Figuren zerstört wurde.

Bei dem folgenschweren Brand blieben nicht alle so unverletzt wie das Händler-Paar: Die Flammen weiteten sich auch auf einen LKW-Anhänger aus. Der Fahrer befand sich zwar nicht an Bord, doch beim Anblick seines brennenden Fahrzeuges erlitt er einen Herzanfall. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht werden, befindet sich allerdings nicht in Lebensgefahr.

Becher Ludwig Hofmaier, 2017

WENN.com Elke Velten, Walter Lehnertz, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila – "Bares für Rares"

Becher/WENN.com Ludwig Hofmaier bei Markus Lanz 2017

