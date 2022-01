Es war ein Rätsel für viele Fans! Ludwig Hofmaier (80) gehörte als Händler von Beginn an zum festen Cast von Bares für Rares. Seit der ersten Staffel im Jahr 2013 verzückte der Bayer Kandidaten und Zuschauer mit seinem speziellen Humor und seiner zugewandten Art. Doch im vergangenen Jahr zog der TV-Star sich heimlich aus der Sendung zurück. Jetzt sind die Gründe für Ludwigs Show-Aus endlich bekannt!

Wie Händlerkollege Fabian Kahl (30) in der "Webtalkshow" verriet, habe sich Ludwig ganz bewusst für die Show-Rente entschieden: Demnach habe er sich - mit mittlerweile 80 Jahren - zu alt für die TV-Auftritte gefühlt. Vor allem das Pendeln zwischen seinem Wohnort Offenburg und dem Studio in Köln sei ihm zu anstrengend gewesen. "Er hat sich dann verabschiedet vom Set", resümierte Fabian.

Sein erfahrener Biet-Konkurrent fehle ihm bei den Dreharbeiten schon, gab der 30-Jährige zu: "Er hat wirklich für sehr viel Heiterkeit und Humor am Set gesorgt.". Ab und zu schwelge er dann in Erinnerungen an die sieben gemeinsamen Jahre vor der Kamera: "Man denkt doch oft zurück an die coolen alten Zeiten."

Anzeige

ZDF/Frank W. Hempel Walter Lehnertz, Daniel Meyer, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Susanne Steiger und Markus Wildhagen

Anzeige

ActionPress Fabian Kahl bei der Aufzeichnung der Sendung "NDR Talk Show" in den NDR-Studios in Hamburg-Loksted

Anzeige

ActionPress Kult-Händler Ludwig Hofmaier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de