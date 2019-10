Die Fans von Bares für Rares müssen sich in den kommenden Jahren auf einen großen Verlust gefasst machen! Ludwig Hofmaier (77) alias Lucki ist seit 2013 ein Teil der beliebten Antiquitätensendung. Mit seinen auffällig bunten Hemden und seiner unverwechselbaren Art zählt er sogar zu den Publikumslieblingen unter den Händlern. Doch ihm ist auch bewusst, dass er sich eines Tages aus der Sendereihe verabschieden muss. Nun gibt der Geschäftsmann preis, dass er nur noch wenige Jahre um kuriose Sammlerstücke im Fernsehen buhlen wird!

Den Oberpfalz Medien teilt der 77-Jährige seine Entscheidung mit. "In fünf Jahren ist Schluss. Dann ist es genug!", betont er. Er habe in der Vergangenheit bereits zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten. Körperlich fühlt er sich zwar wieder fit. Dennoch möchte sich Lucki mit über 80 Jahren nicht mehr dauerhaft in ein Fernsehstudio setzen. Der Vorsatz des ehemaligen Turners hat möglicherweise auch noch einen anderen Grund. Sein Vertrag mit dem Sender läuft ebenfalls in fünf Jahren aus. Bis dahin ist er noch ein fester Bestandteil der Fernsehsendung. Der Abschied von seinen Kollegen wird ihm allerdings schwerfallen. "Wir sind ja wie eine Familie", schwärmt der Kult-Händler.

Anstatt sich nach seinem "Bares für Rares"-Aus zur Ruhe zu setzen, hat Ludwig bereits andere Pläne geschmiedet. Mit seinem Wohnmobil möchte er weiterhin zweimal im Monat von Flohmarkt zu Flohmarkt fahren und dort seine Waren anbieten. Damit möchte er auch gleichzeitig seinen Fans die Möglichkeit geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen und Autogrammwünsche zu erfüllen.

WENN.com Elke Velten, Walter Lehnertz, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila – "Bares für Rares"

Anzeige

Becher/WENN.com Ludwig Hofmaier bei Markus Lanz 2017

Anzeige

WENN.com Ludwig Hofmaier, "Bares für Rares"-Händler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de