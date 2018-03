Er ist DAS Aushängeschild für die Trödel-Show und hat ungeahnte Talente! Seit 2013 ist der deutsche Geschäftsmann und Schauspieler Ludwig Hofmaier (76) Teil der "Bares für Rares"-Händlerriege. Mit seinen kultigen Sprüchen und dem nötigen Verhandlungsgeschick hat er sich in die Herzen vieler Zuschauer gemausert. Doch der Trödler war nicht immer scharf auf Rares – als ehemaliger Turner liebte Lucki es auf Händen zu laufen und pilgerte prompt zum Papst!

Schon als Kind konnten die Eltern des beliebten TV-Händlers ihn nicht von seinen Händen bringen. Ludwig entschloss sich also eines Tages dazu, bis nach Rom auf diesen zu laufen. Gesagt, getan! So startete der damals 26-jährige Lucki von Regensburg nach Rom. Nach ganzen drei Monaten und 1.070 Kilometern erreichte der grauhaarige Brillenträger den Vatikan und der Papst sei mehr als beeindruckt gewesen. Diese lange Pilgerreise bescherte ihn den inoffiziellen Titel des Handlauf-Weltmeisters.

Nach seinen diversen Titeln im Boden- und Kunstturnen geht es der 76-Jährige mittlerweile aber etwas ruhiger an. An der Seite von seinen Trödlerkollegen Walter Lehnhertz, Fabian Kahl, Wolfgang Pauritsch (46) und Susanne Steiger (35) sieht man Lucki regelmäßig in der Gebrauchtwarenhändler-Show. Hättet ihr das von dem "Bares für Rares"-Gesicht gedacht? Stimmt ab!

WENN.com Elke Velten, Walter Lehnertz, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avilq – "Bares für Rares"

Anzeige

Becher/WENN.com Ludwig Hofmaier bei Markus Lanz 2017

Anzeige

ZDF/ Frank Hempel Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Fabian Kahl, Ludwig Hofmaier & Walter Lehnertz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de