Nach "Bares für Rares"-Aus: Seltenes Bild von Lucki Hofmaier

Ludwig Hofmaier (81), auch Lucki genannt, zeigt sich endlich wieder seinen Fans! Der ehemalige Turner war bis Mitte 2020 als Antiquitätenhändler in der Trödelshow Bares für Rares zu sehen. Dort feilschte er an der Seite von Fabian Kahl (31), Walter Lehnertz (55) und Co. um sehr alte, aber auch kuriose Objekte. Mit seinem TV-Aus folgte jedoch der Rückzug aus der Öffentlichkeit. Umso erfreuter sind Luckis Fans nun, ihn endlich mal wieder zu sehen!

Der einstige Händlerkollege des 81-Jährigen, Julian Schmitz-Avila (36), teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie zusammen an der Seite von weiteren Show-Stars wie Walter Lehnertz, Fabian Kahl, Elisabeth Nüdling, Elke Velten-Tönnies (69) und Wolfgang Pauritsch (50) posieren. Die Community war von diesem Anblick offenbar mehr als begeistert. "Schön zu sehen, dass es der lebenden Legende Lucki auch gut geht", "Ludwig, schön, dich wieder zu sehen" oder "Ach der Ludwig ist auch mal mit dabei" lauten nur drei der vielen erfreuten Kommentare.

Lucki hatte sich damals bewusst für sein "Bares für Rares"-Aus entschieden. Wie Fabian in der "Webtalkshow" ausplauderte, habe sich der Musterhemdenträger schlichtweg zu alt für die regelmäßigen TV-Auftritte gefühlt. Auch das Pendeln zwischen seinem Wohnort Offenburg und dem Drehort in der Nähe von Köln sei ihm zur Last geworden: "Er hat sich dann verabschiedet vom Set."

ActionPress Ludwig Hofmaier, Walter Lehnertz, Sven Deutschmanek und Fabian Kahl, "Bares für Rares"-Stars

ZDF/Frank W. Hempel Walter Lehnertz, Daniel Meyer, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Susanne Steiger und Markus Wildhagen

ActionPress Ludwig Hofmaier, ehemaliger "Bares für Rares"-Experte

