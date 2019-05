Die Spannung bei allen Game of Thrones-Zuschauern steigt! Seit einer gefühlten Ewigkeit warten die eingefleischten Fans des Fantasy-Dramas um John Schnee (Kit Harington, 32) und Co. auf die Ausstrahlung der finalen Staffel. Während die in den USA schon gestern Abend über die Mattscheiben flimmerte, erfährt das deutsche Publikum erst heute, wer den begehrten Eisernen Thron besteigen wird. Bislang hält sich die positive Resonanz zum achten Teil der Reihe allerdings in Grenzen – Medienpsychologie Jo Groebel (68) kann das absolut verstehen.

"Ohne das Ende zu kennen, kann ich die ganze Diskussion nachvollziehen. Nach acht Staffeln ist da natürlich ein unfassbarer Spannungsdruck und da erwartet man natürlich auch einen neuen Knaller", meinte der Experte, als Promiflash ihn beim Felix Burda Award in Berlin traf. "Eine Serie, die so grandios war und ist, lebt ja davon, dass die Spannung immer weiter steigt und wenn dann ganz am Ende so eine Antiklimax kommt, verstehe ich total, dass die Leute das enttäuschend finden", erläuterte der 68-Jährige weiterhin.

Auf der Webseite Change.org forderten zahlreiche Fans sogar zuletzt, dass die jüngsten Folgen neu gedreht werden – mit "kompetenten Schreibern", hieß es. "David Benioff und D. B. Weiss haben sich als äußert inkompetente Autoren erwiesen, vor allem, wenn man die Bücher als ihr Ausgangsmaterial betrachtet", lautete die Begründung des Serien-Fans Dylan D., der die Aktion ins Leben gerufen hatte.

