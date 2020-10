Duncan Laurence (26) hat seinen Mister Right gefunden! Im vergangenen Jahr war der gebürtige Niederländer bei dem Eurovision Song Contest angetreten und hatte den ersten Platz belegt. Damals sang der Musiker in seinem Song "Arcade" noch von Herzschmerz – aktuell könnte es für den Sänger in Sachen Liebe allerdings kaum besser laufen. Er und sein Partner Jordan Garfield führen seit Anfang dieses Jahres eine glückliche Beziehung. Jetzt überrascht das Paar mit erfreulichen Neuigkeiten: Duncan und sein Freund haben sich verlobt!

Die Nachricht verkündete Duncan mit einem schlichten Schwarz-Weiß-Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Dabei streckte er an der Seite seines Liebsten seinen Finger mit einem Verlobungsring in die Kamera und schrieb: "Ich werde einen freundlichen, klugen, talentierten und gut aussehenden Mann heiraten. Ich liebe dich!" Den Antrag bekam der 26-Jährige von seinem Partner Jordan, der sein Glück selbst in folgende Worte fasste: "Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt", schwärmte der Bartträger auf seiner eigenen Social-Media-Plattform.

Weitere Details zu der geplanten Hochzeit gaben die Turteltauben allerdings noch nicht bekannt. Mit der Verlobung dürfte Duncan seine Fans ein zweites Mal innerhalb kürzester Zeit überrascht haben. Erst vor wenigen Tagen präsentierte der Musiker seine neue Single "Last Night".

Instagram / jordandelivers Duncan Laurence und Jordan Garfield

Instagram / jordandelivers Jordan Garfield, Partner von ESC-Sieger Duncan Laurence

Getty Images Duncan Laurence, ESC-Gewinner von 2019

