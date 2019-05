Alessio (3) ist der ganze Stolz von Sarah Lombardi (26)! Die Sängerin, die vor Kurzem für Das Traumschiff zum ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera stand und zudem bald neben Dieter Bohlen (65) in der Jury von Das Supertalent sitzen wird, versucht ihrem Sohn trotz ihres vollen Terminkalenders die beste Mutter der Welt zu sein. Dieses Vorhaben gelingt aber auch einer Powerfrau wie Sarah nicht immer ohne Probleme, wie sie nun ganz offen zugeben musste: Via Social Media sprach sie ehrlich über ihr Leben als Mama und richtete zugleich rührende Worte an ihren kleinen Schatz!

Auf Instagram teilte die Musikerin einen Schnappschuss, der das Händchen ihres Sohnes auf ihrer Hand liegend zeigt. Außerdem tragen Alessio und seine Mutter auf der Aufnahme beide ein Armband mit einem Fisch-Anhänger – Sarah in Weiß und ihr kleiner Mann in Blau. Dazu offenbarte die 26-Jährige in der Bildunterschrift, wie schwer ihr die Verantwortung als Mutter zeitweise falle: "Ja, ich gebe zu, manchmal war ich völlig überfordert und bin es auch heute noch ab und zu." Doch obwohl sie nicht perfekt sei, könne sie ihrem Kind ein großes Versprechen machen: Sie werde Alessio immer lieben und für ihn da sein, schrieb Sarah weiter.

Gerade in schweren Momenten sei ihr Alessio immer wieder ein Vorbild: "Manchmal wünschte ich mir, ich wäre genauso stark wie du. Du hast in deinen ersten Lebenstagen deine Heldengeschichte schon geschrieben, dein Löwenherz bewiesen", erklärte die Kölnerin weiter. Auch von Alessios Papa Pietro (26) gab es als Zuspruch für diese liebevollen Worte ein Herzchen-Emoji in den Kommentaren.

