Danke, Mama! Diese Worte dürften heute wohl so einigen Frauen ein Strahlen ins Gesicht zaubern: Es ist nämlich Muttertag – also der Tag, an dem Kinder ihren Mamas einfach mal "Danke" sagen. Nicht selten legen dankbare Kids in den Wochen davor ihr Taschengeld zurück, um ihre Mütter zum Ehrentag mit kleinen Aufmerksamkeiten zu beschenken – etwa einem Blumenstrauß. In einem tiefgründigen Posting zum Muttertag erinnerte Sarah Lombardi (26) nun aber daran, welches Geschenk für Mamis das wohl schönste ist: die Gesundheit eines Kindes!

Auf Instagram veröffentlichte die Mom von Alessio (3) am Samstag ein Posting, in welchem sie ihre Gedanken zum bevorstehenden Muttertag teilte. "Das schönste Muttertags-Geschenk ist doch ein glückliches und gesundes Kind", schrieb die Sängerin und versah ihre tiefsinnigen Worte versah die Sängerin mit einer Mini-Galerie aus drei Schnappschüssen: Diese zeigen Sarah im gelben Kleid und mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.

Für Sarah dürfte die Gesundheit ihres Sprösslings besonders viel bedeuten. Immerhin kam Alessio mit einem Herzfehler zur Welt. Die Ärzte haben den Kleinen sogar wiederbeleben und am Herzen operieren müssen. Inzwischen gehört derlei Bangen um sein Leben jedoch längst der Vergangenheit an – Alessio ist putzmunter und hält seine Eltern mächtig auf Trab.

ActionPress / Andre Mischke Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 in Soltau

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Mai 2019

Anzeige

ActionPress / Andre Mischke Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 in Soltau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de