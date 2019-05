Hat Ingo (28) seiner Annika heimlich, still und leise das Jawort gegeben? Im Sommer vergangenen Jahres verkündete der kultige Schwiegertochter gesucht-Star: Er ist weg vom Single-Markt! Die rothaarige Annika eroberte sein Herz im Sturm, inzwischen wohnt das Paar sogar zusammen. Am Sonntag brachte Ingo nun die Gerüchteküche zum Brodeln: Mit einem Post im Netz versetzte er seine Fans in Aufruhr – haben die zwei Turteltauben etwa geheiratet?

Anlass für Ingos rührenden Facebook-Beitrag war der 30. Hochzeitstag seiner Eltern Lutz und Stups. "30 Jahre Eis und Feuer, die Ehe ist ein Abenteuer. Doch nach 30 Jahren ihr jetzt wisst, dass die Liebe auch ein Wunder ist", lauteten ein paar Zeilen aus seiner emotionalen Botschaft. Unter den romantischen Reim setzte der Publikumsliebling seinen Namen sowie den seiner Schwester Iris und schrieb außerdem: "Eure Schwiegertochter Annika". Die Community zeigte sich verwirrt: "Schwiegertochter? Hast du Annika schon heimlich geheiratet?", wollte nur einer von etlichen Followern wissen.

Bereits im September hatte Ingo bei seinen Fans für Herzrasen gesorgt! Auf einem Pärchenfoto trug Annika einen ziemlich verdächtigen Ring am Finger. Dabei handelte es sich jedoch um falschen Alarm: "Nein, nein, den Ring hat Annika nur so bekommen", klärte der 28-Jährige die Situation direkt auf.

Facebook / IngoOffizielleFanpage Birgit und Lutz bei ihrer Hochzeit im Mai 1989

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Ingos Mama Stups und seine Freundin Annika im Mai 2019

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Annika und Ingo mit ihrer Katze

