Die letzte Folge ist gelaufen und der letzte Kampf ausgefochten: Anfang der Woche ging Game of Thrones mit der sechsten Episode der achten Staffel zu Ende. In den vergangenen sechs Wochen mussten sich die Fans nach und nach von geliebten Charakteren wie Danerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) oder auch Missandei (Nathalie Emmanuel, 30) verabschieden. Doch obwohl das Finale bei den Fans nicht so gut ankam wie erwartet, brachen die Macher einmal mehr einen Zuschauerrekord: Noch nie sahen so viele Menschen gleichzeitig "Game of Thrones"!

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde endlich der Kampf um den Eisernen Thron entschieden – und unglaubliche 19,3 Millionen Fans waren live dabei! Die Zahlen veröffentlichte der GoT-Haussender HBO. Darunter fallen nicht nur die Live-TV-Zuschauer vom Abend, sondern auch alle User, die die Folge über die Sender-Streamingdienste wie HBO Now oder HBO Go verfolgten. Damit brach die Serie ihren eigenen Rekord: Die siebte Ausgabe hatten nur rund 18,4 Millionen Menschen auf einen Schlag gesehen.

In Deutschland lieferte das große Finale ebenfalls erstaunliche Zahlen: Wie Quotenmeter berichtet, schalteten in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen auf dem Sender Sky stolze 1,5 Millionen Westeros-Anhänger ein. Für Begeisterungsstürme sorgte das Epos-Ende allerdings nicht: Im Netz prangerten viele Fans an, dass in der finalen Staffel Handlungsstränge und Charakterentwicklungen einfach über den Haufen geworfen worden seien. Inzwischen wurde sogar eine Petition erstellt, die fordert, dass die achte Season noch einmal neu geschrieben und produziert werden soll.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 7

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

WENN Isaac Hempstead-Wright in "Game of Thrones"

