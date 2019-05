Motorsport-Fans auf der ganzen Welt sind in tiefer Trauer! Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda (✝70) ist am Montag im Kreise seiner Familie verstorben. Der Österreicher mit der roten Kappe wurde 70 Jahre alt. Er war nicht nur ein Ausnahmesportler – sondern auch Kämpfer, Airline-Besitzer, Geschäftsmann, Fernseh-Experte und Mercedes-Team-Aufsichtsrat. Via Social Media können seine Fans den Tod gar nicht fassen und drücken ihr Beileid aus!

Bei Twitter betrauern zahlreiche Fans schon kurz nach der Todesmeldung den Tod ihres Idols. "Der kämpferischste Mann wird heute zur Legende! Du wirst für immer in unseren Herzen sein", versucht ein User seine Trauer in Worte zu fassen. In vielen Kommentaren wird an sein außergewöhnliches Durchhaltevermögen erinnert. "Das ist die traurigste Botschaft für jeden Motorsport-Fan. Die Formel 1 hat eine ihrer größten Legenden verloren, der Rennfahren für immer verändert hat. Er hat mehr Stärke und Ausdauer gezeigt, als jeder andere", bekundet beispielsweise ein Nutzer.

Viele erinnern sich an Nikis schrecklichen Unfall 1976 am Nürburgring. "Er hat dem Tod mehr als nur einmal ins Auge gesehen. Heute fährt er zu einer neuen Strecke an der Seite anderer Legenden. Danke Niki. Die Formel 1 wird dich vermissen", postet ein Bewunderer untröstlich. Ein anderer fasst es so zusammen: "Ruhe in Frieden. Legenden sterben nie!"

Dan Istitene / Getty Images Niki Lauda in Monaco während des Monaco Formula One Grand Prix

Dan Mullan/Getty Images Niki Lauda, Formel-1-Legende

Allsport UK /Allsport Niki Lauda 1976 bei einem Rennen in Italien



