So überraschend wie die Nachricht von Niki Laudas (✝70) Tod für Millionen Motorsport-Fans am Dienstagmorgen kam, war sie wohl für seine Ärzte und Angehörigen nicht! Der Arzt Walter Klepetko behandelte die Formel-1-Legende seit dessen Lungentransplantation im August vergangenen Jahres. Wie er nun berichtet, sei absehbar gewesen, dass Niki nicht mehr genesen werde: "Es war seit einiger Zeit klar, dass wir ihn nicht mehr auf die 'Rennstrecke' zurückbringen können."

Diese eine Frage dürften sich wohl die meisten Fans gestellt haben: An was ist Niki gestorben? Der Chirurg erklärte im Gespräch mit APA: "Es gibt keine Todesursache. Es war ein langer Prozess, an dessen Ende der Patient gegangen ist. Niki Lauda hat gekämpft. Er war ein toller Mann." Aus Gründen der Privatsphäre teilte der Mediziner keine weiteren Details zum Tod des dreifachen Formel-1-Weltmeisters mit.

Am Montag starb die Rennfahrer-Legende im Kreis ihrer Familie. Nikis Tod verkündeten dessen Angehörige in einer E-Mail. "In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich", zitierte Die Presse die Worte von Nikis Familie.

Getty Images Niki Lauda, 2018 in Österreich

LAT Images Niki Lauda, 2018

Getty Images Niki Lauda bei einem Grand-Prix-Rennen 1985

