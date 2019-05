Für das YouTuber-Pärchen Lisha und Lou sollen schon bald die Hochzeitsglocken läuten und das live auf ihrem Kanal. Das Berliner Dream-Team, das sich vor allem wegen seiner Fitnessvideos mit 350.000 Abonnenten großer Beliebtheit erfreut, ist schon seit neun Jahren zusammen – im Dezember vergangenen Jahres kam dann die Krönung: Lou ging vor Lisha auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Seither sind sie in der Planung ihrer Trauung – und die sieht auch eine Live-Übertragung auf der Video-Plattform vor.

Eine Location und ein Datum stehen bisher zwar noch nicht, aber gegenüber Boulewahr verriet Lou, dass die Hochzeit mit Online-Schaltung auf jeden Fall in Berlin stattfinden wird: "Unsere engsten Verwandten und besten Freunde wohnen in Berlin und wir wollen nicht, dass die wegen uns weit fahren müssen." Ihre Community muss sich nicht einmal in ein Auto setzen, um das Spektakel mitzuverfolgen. Das emotionale Event soll direkt auf YouTube übertragen werden.

Eine Live-Geburt im Kreisaal wird es dann später aber wohl nicht geben, denn der Wunsch nach einem kleinen Spross besteht bei den beiden nicht: "Kinder sind wirklich etwas Schönes, aber wir sind keine Eltern", erklärte Lou dem Boulevard-Blatt. Dem konnte auch ihr Verlobter nur zustimmen: "Wir können das einfach nicht."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTuber

