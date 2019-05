Für Dagi Bee (24) würde Eugen Kazakov (24) sofort seinen Job hinschmeißen! Seit vier Jahren ist die YouTuberin mit dem Creative Director zusammen. Im vergangenen Juni gab sich das Paar dann das Jawort auf Ibiza. Inzwischen sind Dagi und Eugen nicht nur privat, sondern auch beruflich fest miteinander verbunden: Gemeinsam gründeten sie eine Firma, in der sie beide Geschäftsführer sind. Für den Cutter ist seine Liebste aber der Chef – für die er auch sofort den Hausmann machen würde!

Im Interview mit Jessabelle Kiko auf dem YouTube-Channel vibes. hugs & hypes plauderte Eugen darüber, wie es ist, mit seiner Ehefrau zusammenzuarbeiten. Denn für seine Dagi wäre der kreative Kopf sogar bereit, karrieretechnisch kürzerzutreten: "Wenn man eine erfolgreiche Frau hat, die egal was macht, sollte man das in jedem Fall auch supporten. Ich hätte gar kein Problem, zu Hause den Haushalt zu machen", berichtete er. Manchmal bleibe er sogar in den vier Wänden, um Wäsche zu machen, während die 24-Jährige im Büro schufte. "Ich sage immer, wenn wir mit den Mitarbeitern reden, sie ist der Boss. Sie ist, was die Firma angeht, der Chef", stellte er außerdem klar.

Auch wenn Dagi und Eugen beruflich eng zusammenarbeiten, nach Büroschluss wollen sie die Firma Firma sein lassen. "Wir versuchen einfach, wenn wir nach Hause kommen, das strickt zu trennen", erzählte er. Hitzige Diskussionen, wie beispielsweise welches Pulli-Design besser sei, würden sie versuchen, nicht weiter in der Wohnung auszutragen.

YouTube / vibes. hugs & hypes Jessabelle Kiko und Eugen Kazakov im Interview

Andreas Rentz/Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov bei den Bambi Awards 2018

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee in ihren Flitterwochen

