Tiefe Trauer in der Sportwelt! Gestern wurde bekannt, dass Niki Lauda (✝70) am Montag in seiner Heimat Österreich im Kreis seiner Familie verstarb. Der dreifache Formel-1-Weltmeister galt als echte Legende und wird im Rennsport eine große Lücke hinterlassen. Auch Lewis Hamilton (34), der über viele Jahre mit dem 70-Jährigen zusammengearbeitet hatte, kann sein Ableben immer noch nicht fassen. Via Social Media verabschiedete er sich mit rührenden Worten.

"Mein Kumpel, ich kann kaum glauben, dass du von uns gegangen bist. Ich werde unsere Gespräche, unser Lachen und Umarmungen nach gewonnenen Rennen vermissen. Ich liebe dich. Immer dein Freund, Lewis." Mit diesem emotionalen Instagram-Post gedachte der Mercedes-Fahrer seinem verstorbenen Freund und Mentor.

Zudem bedankte sich Lewis bei dem Mann mit der roten Kappe, dass er ihn vor sieben Jahren in das Team geholt habe und betonte: "Ich werde immer für deine Familie da sein, sollte sie mich jemals brauchen." Die Fans des Rennfahrers zeigten sich angesichts der herzzerreißenden Worte sichtlich gerührt: "So schöne Zeilen. Er hat dich immer wie ein Löwe beschützt. Er war immer so stolz auf dich", schrieb ein Fan.

ActionPress / Etherington/LAT/REX Shutterstock Niki Lauda und Lewis Hamilton 2015 in Barcelona

ActionPress / LAT Images Niki Lauda und Lewis Hamilton 2018 in Australien

ActionPress / Xpb.Cc Limited Niki Lauda und Lewis Hamilton im Jahr 2018

