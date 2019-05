Melissa plaudert über ihr Liebesleben! Nach ihrem Aus bei Germany's next Topmodel in der achten Folge hat die Blondine nun offenbar privat ihr Glück gefunden: Wie sie kürzlich verriet, sei sie frisch verliebt und seit etwa zwei Monaten mit jemanden zusammen! Nachdem sie sich bereits als bisexuell geoutet hatte, verkündete sie im selben Schwung, dass es sich bei ihrer neuen Liebe um eine Frau handle. Wie die beiden Turteltauben sich kennengelernt haben, erzählt Melissa jetzt in einem Interview.

Ihre Freundin habe den ersten Schritt gewagt und Melissa auf Instagram angeschrieben, offenbart die gebürtige Rosenheimerin gegenüber ProSieben. "Und dann hatte ich eben mein Shooting in München und dann hab ich gesagt: 'Hey, ich komm' am Samstag einfach mal vorbei' – so eine Art Date." Sie seien bei ihrem ersten Treffen in den Olympiapark gegangen und hätten acht Stunden lang einfach nur miteinander geredet. "Dann habe ich meinen Zug verpasst und dann haben wir bei ihr noch echt zwei Tage einfach nur geredet – und mir fällt das tatsächlich bei manchen schwer", beschreibt das Model. Bei der Frau ihres Herzens habe sie aber einfach diesen besonderen "Vibe" gespürt.

Wird Melissas neue Partnerin am Donnerstag auch beim großen GNTM-Finale dabei sein? "Sie wird es mit meinem besten Freund zu Hause angucken", verneint die 23-Jährige. Möglicherweise jedoch wird das frischgebackene Pärchen sich schon bald in der Öffentlichkeit zeigen, wie eine weitere Äußerung der Ex-GNTM-Kandidatin vermuten lässt: "Aber ich denke, ich und sie sind ein dynamisches Duo und wir werden was ganz Verrücktes machen"? Was denkt ihr? Stimmt ab!

Instagram / melisslana GNTM-Melissa

Instagram / melisslana Melissa, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / melisslana Melissa, GNTM-Kandidatin 2019

